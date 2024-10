Napolipiu.com - Retroscena Kvaratskhelia: a Milano non solo la partita, pronto il blitz per blindare il georgiano

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) La dirigenza azzurra prepara l’incontro decisivo con l’entourage del talentodurante la trasferta milanese La trasferta dipotrebbe regalare più di un risultato importante per il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro sfrutterà l’occasione per un incontro decisivo con l’entourage di. Il futuro del talentoè una priorità assoluta per la società partenopea. Khvicha, che ha stregato i tifosi azzurri fin dal suo arrivo, potrebbe presto legarsi al Napoli fino al 2029. Un segnale forte e chiaro sul progetto tecnico che il club sta costruendo. I dettagli della trattativa La volontà del club azzurro è chiara:Kvara con un contratto lungo e importante. Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea però come la strada sia “ancora complessa“.