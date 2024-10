Prese a martellate il marito di Nancy Pelosi: condannato all’ergastolo (Di martedì 29 ottobre 2024) L'uomo che il 28 ottobre di due anni fa aggredì con un martello il marito di Nancy Pelosi, ex speaker democratica della Camera, è stato condannato all'ergastolo senza condizionale da un tribunale californiano. Fanpage.it - Prese a martellate il marito di Nancy Pelosi: condannato all’ergastolo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'uomo che il 28 ottobre di due anni fa aggredì con un martello ildi, ex speaker democratica della Camera, è statoall'ergastolo senza condizionale da un tribunale californiano.

Prese a martellate il marito di Nancy Pelosi: condannato all’ergastolo

L'uomo che il 28 ottobre di due anni fa aggredì con un martello il marito di Nancy Pelosi, ex speaker democratica della Camera, è stato condannato all'ergastolo ...

Presa a martellate dal marito: salvata dal figlio

LADISPOLI – Giorni a discutere per ragioni economiche poi lui ha tirato fuori un martello dal cassetto e ... via Sorrento intorno alle 7.30 dove il marito, 70enne italiano, ha aggredito con ...

Prende la moglie a martellate mentre dorme, poi si lascia cadere dal balcone

Un uomo ha aggredito a martellate la moglie, che in quel momento stava dormendo ... al vaglio dei carabinieri della compagnia di Moncalieri intervenuti sul posto. Marito e moglie sono stati ...

Prende la moglie a martellate poi si butta dal balcone nel Torinese

