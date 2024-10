Thesocialpost.it - Pisa, rinvenuto nell’Arno un cadavere in avanzato stato di decomposizione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il 29 ottobre 2024, èun corpo indinel fiume Arno, vicino a Marina di, lungo viale D’Annunzio. La scoperta è stata fatta da un passante e immediatamente segnalata alle autorità. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Data la condizione del, ormai molto deteriorato, non èpossibile al momento determinare né l’identità né il genere della persona deceduta.Leggi anche: Aci S. Antonio, incidente mortale moto-camion: perde la vita Bruno Barbagallo Ecco chi potrebbe essere Il corpo ètrasferito nel reparto di medicina legale, dove la procura didisporrà gli accertamenti necessari per far luce sulla vicenda. Tra le ipotesi considerate dalle autorità, c’è anche la possibilità che si tratti di una donna scomparsa nei giorni scorsi.