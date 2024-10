Perché la Web Tax è uno schiaffo contro i giornali online: la tassa nascosta nelle righe della Manovra (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell'Articolo 4 del testo dove viene tracciata la Manovra di Bilancio si parla della Web Tax. Si tratta di un'imposta del 3% sui ricavi pensata per le Big Tech ed estesa in questa Legge di Bilancio a tutte le aziende che si occupano di servizi digitali. Le critiche a questa scelta stanno arrivando anche dalla maggioranza di governo. Fanpage.it - Perché la Web Tax è uno schiaffo contro i giornali online: la tassa nascosta nelle righe della Manovra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell'Articolo 4 del testo dove viene tracciata ladi Bilancio si parlaWeb Tax. Si tratta di un'imposta del 3% sui ricavi pensata per le Big Tech ed estesa in questa Legge di Bilancio a tutte le aziende che si occupano di servizi digitali. Le critiche a questa scelta stanno arrivando anche dalla maggioranza di governo.

