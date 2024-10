Paolo Orneli amministratore unico di Risorse per Roma, ora è ufficiale. La maggioranza congeda Ruberti (Di martedì 29 ottobre 2024) Paolo Orneli sarà ufficialmente il nuovo amministratore unico di Risorse per Roma, società in house del Comune che si occupa di lavori pubblici, patrimonio e da un anno anche del servizio scolastico integrato. Il 29 ottobre è arrivato il parere favorevole anche delle tre commissioni capitoline Romatoday.it - Paolo Orneli amministratore unico di Risorse per Roma, ora è ufficiale. La maggioranza congeda Ruberti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)sarà ufficialmente il nuovodiper, società in house del Comune che si occupa di lavori pubblici, patrimonio e da un anno anche del servizio scolastico integrato. Il 29 ottobre è arrivato il parere favorevole anche delle tre commissioni capitoline

Prenderà il posto di Albino Ruberti. A lui il compito di traghettare la società capitolina verso la trasformazione nella Zètema del patrimonio, dell'urbanistica e soprattutto dei lavori pubblici ...

Paolo Orneli sarà a breve nominato da Roberto Gualtieri amministratore unico di Risorse per Roma, società in house di Roma Capitale che si occupa di urbanistica e patrimonio e da un anno anche del se ...

