Operazione dei carabinieri smantella rete di spaccio di cocaina a Reggio Calabria (Di martedì 29 ottobre 2024) Un'inquietante vicenda si è dipanata nel quartiere Archi Cep, alla periferia nord di Reggio Calabria, dove una rete di spaccio a conduzione familiare è stata scoperta dai carabinieri. La modalità di approvvigionamento della cocaina era quanto meno singolare: un secchio appeso a una corda calato dal balcone per facilitare le transazioni con i clienti. Questa situazione ha destato la preoccupazione dei residenti, che hanno segnalato l'intensa attività illecita, portando a un'indagine approfondita da parte delle autorità. La rete familiare di spaccio L'inchiesta ha portato all'arresto di quattro persone appartenenti a una stessa famiglia: nonni, un figlio e un nipote. Ognuno di loro aveva un proprio ruolo nella gestione del punto di vendita di cocaina, il quale, grazie a un'organizzazione ben collaudata, riusciva a servire fino a dieci clienti al giorno.

