Olimpia cercasi continuità Si riapre la pista Mannion

(Di martedì 29 ottobre 2024) Continua con un ritmo forsennato la stagione dell’Milano che questa sera sarà sul parquet di Vitoria per affrontare il Baskonia (ore 20.30). La vittoria contro Napoli ha solo riportato i due punti, ma non troppo buonumore in casa biancorossa visto l’infortunio all’inguine che ha messo ko Shavon Shields. Contro i partenopei si è rivisto sotto le plance Josh Nebo, seppur con un minutaggio da gestire ancora visti gli impegni così ravvicinati (giovedì derby d’Italia in Eurolega contro Bologna). A Vitoria rientrerà in campo anche Fabien Causeur che proprio in terra basca è esploso come giocatore vestendo la maglia di Vitoria dal 2012 al 2016. "Conosco bene quel campo e quanto sia difficile espugnarlo, ma dovremo rimanere concentrati ogni possesso, senza pause. Conosco molto bene anche coach Pablo Laso dopo aver giocato per lui per cinque anni a Madrid.