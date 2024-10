Novara-LR Vicenza: 0-0 dopo il primo tempo (Di martedì 29 ottobre 2024) Finisce 0-0 il primo tempo tra Novara e Vicenza. Match equilibrato, ma con i biancorossi sicuramente più propositivi rispetto ai padroni di casa. In cronaca. Al 22' conclusione di Filippo Costa ottimamente parata dall'estremo difensore del Novara. Al 29' ci prova Morra, palla fuori. Un minuto Vicenzatoday.it - Novara-LR Vicenza: 0-0 dopo il primo tempo Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Finisce 0-0 iltra. Match equilibrato, ma con i biancorossi sicuramente più propositivi rispetto ai padroni di casa. In cronaca. Al 22' conclusione di Filippo Costa ottimamente parata dall'estremo difensore del. Al 29' ci prova Morra, palla fuori. Un minuto

La cabala induce alla preoccupazione ma il Lane targato Vecchi sa di non poter lasciare ulteriore vantaggio alla capolista e cercherà di battere anche i precedenti.

