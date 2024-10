Superguidatv.it - Nina Zilli, é addio a Ballando con le stelle? La situazione dopo l’infortunio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono lacrime di dolore quelle versate danella puntata andata in onda sabato scorso acon le. Al dancing-show di Milly Carlucci, al termine della nuova esibizione per la gara di ballo dei vip, la cantante di “Per sempre” annuncia la sofferta scelta di un amaro “”. E il motivo è presto detto. Per effetto di un infortunio, la cantante si vedrebbe fortemente limitata nel movimento fisico e, quindi, costretta al ritiro annunciato. Ma, al di là del bollettino di un consulto medico, che la esorterebbe al riposo forzato non si fa attendere l’intervento di chi chiede alla concorrente di restare in gioco.