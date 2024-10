Municipio I Roma, 6 nuove convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Municipio I Centro di Roma Capitale ha sottoscritto oggi sei convenzioni per la gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), un progetto che mira a promuovere l’inclusione sociale, il benessere e la partecipazione attiva degli anziani sul territorio. La firma delle convenzioni è avvenuta presso la sede municipale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – IlI Centro diCapitale ha sottoscritto oggi seiper la gestionee del(CSAQ), un progetto che mira a promuovere l’inclusione sociale, il benessere e la partecipazione attiva degli anziani sul territorio. La firmaè avvenuta presso la sede municipale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, 6convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere;, 6convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere; VI, i dipendenti denunciano pressioni e minacce dei consiglieri per mandare avanti i progetti; Sito Istituzionale |VI, nuovi cassonetti per la raccolta differenziata; Luca Bellino, nuovo consigliere delVI delle Torri;, inaugurato nuovo Centro di Raccolta di Casale di Cerroncino: è il primo delVI; Leggi >>>

Municipio I Roma, 6 nuove convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere

(adnkronos.com)

Il Municipio I Centro di Roma Capitale ha sottoscritto oggi sei convenzioni per la gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), un progetto che mira a promuovere ...

VI municipio, un centro anti violenza dentro una scuola: ecco quando sarà pronto

(romatoday.it)

Il servizio di ascolto e prevenzione verrà attivato all'interno dell'ex casa di un custode di una scuola di Villaggio Falcone ...

Municipio Roma XIII: al via lavori riapertura via Olmo Gentile a Montespaccato

(radiocolonna.it)

Dopo 7 anni dalla sua interdizione causata da una voragine dovuta al crollo di un tratto della conduttura fognaria ...

In centro Roma 6 isole ambientali, via a 4 nuove zone pedonali

(ansa.it)

La Giunta di Roma Capitale ha approvato il Piano Particolareggiato di Traffico 'Centro Storico', che identifica 6 isole ambientali - Portico d'Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e An ...