Morta la figlia della sorella | Sarò tua zia per sempre

(Di martedì 29 ottobre 2024) Demi Lovato piange la perditaprima, Xiomara Demi Lovato è in lutto per la straziante perditasua prima nipote, Xiomara, nata da suaMadison De La Garza appena un mese fa. Madison, nota per il suo ruolo di Juanita Solis in Desperate Housewives, ha condiviso la sconvolgente notizia su Instagram, rivelando che la sera del 27 settembre, Lei e il suo compagno Ryan hanno tenuto in braccio la loro neonataper la prima e ultima volta dopo un parto cesareo d’urgenza. Ha scritto: “Grazie, Xiomara, per averci reso i genitori dell’angelo più perfetto del cielo. La mamma e il papà ti amano, dolce bambina”. Demi e la sua famiglia hanno ricevuto Messaggi di sostegno mentre piangono la perdita inaspettata, dimostrando la forza dei legami familiari in un periodo di profonda tristezza.