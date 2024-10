Mister Movie | After: Next Generation ha una Data di Uscita al 2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Per i fan del popolare franchise cinematografico After, l’entusiasmo è alle stelle. È stata confermata l’Uscita di un nuovo capitolo, previsto per il 2025, intitolato After: Next Generation. Basato sui romanzi di Anna Todd, il franchise narra la tormentata storia d’amore tra Tessa (interpretata da Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin), una relazione complessa e appassionata che ha fatto innamorare il pubblico nel corso di ben cinque film. Un finale o un nuovo inizio? Fino a poco tempo fa, sembrava che la serie si fosse conclusa con il quinto film, After Everything (2023), in cui la storia di Tessa e Hardin giunge a una felice conclusione: i due si fidanzano, e una scena finale mostra il loro futuro come coppia sposata e genitori felici. Mistermovie.it - Mister Movie | After: Next Generation ha una Data di Uscita al 2025 Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Per i fan del popolare franchise cinematografico, l’entusiasmo è alle stelle. È stata confermata l’di un nuovo capitolo, previsto per il, intitolato. Basato sui romanzi di Anna Todd, il franchise narra la tormentata storia d’amore tra Tessa (interpretata da Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin), una relazione complessa e appassionata che ha fatto innamorare il pubblico nel corso di ben cinque film. Un finale o un nuovo inizio? Fino a poco tempo fa, sembrava che la serie si fosse conclusa con il quinto film,Everything (2023), in cui la storia di Tessa e Hardin giunge a una felice conclusione: i due si fidanzano, e una scena finale mostra il loro futuro come coppia sposata e genitori felici.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Chi segna vince; Wolfs, Mr. Clooney e Mr. Pitt risolvono problemi. La recensione da Venezia 81; Mr Harrigan's Phone , la ghost story di Stephen King è ora un film per Netflix; THE INEVITABLE DEFEAT OFAND PETE; I migliori film di Leonardo DiCaprio, da rivedere aspettando Killers of the Flower Moon;Link: trailer italiano del nuovo film d’animazione LAIKA (Al cinema dal 17 settembre); Leggi >>>

Chi Siamo: Mister Movie

(mistermovie.it)

Mister Movie nasce dal presupposto di fare buona informazione. Il cinema è un’arte e inteso come forma d’espressione è la pelle umana delle cose, il derma della realtà, è un occhio aperto sul mondo, ...

MISTERMOVIE.it

(mistermovie.it)

Mister Movie non è una testata giornalistica bensì un sito amatoriale creato da appassionati del cinema per altri appassionati, con l’unico scopo di diffondere il verbo cinema. Ciononostante ...

Comic Book Movies Are in a Bad Place in 2024

(msn.com)

Venom: The Last Dance is the latest in a long line of superhero films released in 2024 that have received mixed to negative reviews from critics with low Rotten Tomatoes scores. The death of the ...

Trama del film Mister vendetta

(movieplayer.it)

Uno sconosciuto si costituisce alla polizia di una cittadina confessando l’omicidio di sei persone, ma e’ impossibile identificarlo perche’ non ha le impronte digitali! In una serie di ...