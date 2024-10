Masterplan Valle Ufita nelle aree interne, sindaci uniti anche in Irpinia (Di martedì 29 ottobre 2024) In Valle Ufita sono in corso processi di infrastrutturazione rilevanti per il futuro delle zone interne. L'attraversamento della linea ferroviaria Alta capacità Napoli-Bari, con la Ilmattino.it - Masterplan Valle Ufita nelle aree interne, sindaci uniti anche in Irpinia Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Insono in corso processi di infrastrutturazione rilevanti per il futuro delle zone. L'attraversamento della linea ferroviaria Alta capacità Napoli-Bari, con la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli in Valle Ufita : scoperta piantagione di canapa e sventati furti

(Anteprima24.it)

Tempo di lettura: 2 minutiIn tutti i Comuni della Valle Ufita, sono proseguite le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità volute dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In linea con le direttive impartite dal Prefetto di ...

I Carabinieri intensificano i controlli tra Montemiletto e la Valle Ufita. Denunce e proposte per fogli di via obbligatorio

(Puntomagazine.it)

Montemiletto e la Valle Ufita: Intensificati i Controlli dei Carabinieri. Diverse denunce e sequestri Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista del Ferragosto, ha ulteriormente intensificato l’attività di contrasto e ...

Masterplan Valle Ufita nelle aree interne, sindaci uniti anche in Irpinia

(ilmattino.it)

In Valle Ufita sono in corso processi di infrastrutturazione rilevanti per il futuro delle zone interne. L'attraversamento della linea ferroviaria Alta capacità Napoli-Bari, con ...

Valle Ufita, verso il masterplan. A confronto con l’assessore regionale Discepolo

(corriereirpinia.it)

Grottaminarda – Il Masterplan della valle dell’Ufita rappresenta un momento importante per il futuro delle comunità di questa parte della provincia. Per ripensare a migliori condizioni di vita. Fino ...

Masterplan della Valle Ufita, confronto al Comune di Grottaminarda con l’assessore regionale Discepolo

(corriereirpinia.it)

GROTTAMINARDA – Un confronto, quello di questo pomeriggio che serviva a fare un passo avanti in merito alla questione del Masterplan della Valle dell’Ufita. Al cui territorio è stato dedicato. Si è ...

Avellino, masterplan Valle Ufita: i sindaci pressano Rfi e Regione sui fondi

(ilmattino.it)

Un incontro urgente con Rfi e con la Regione Campania per imprimere un'accelerata alla procedura di assegnazione ed erogazione dei fondi compensativi del 2 per cento - circa 34 milioni di euro ...