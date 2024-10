Calciomercato.it - Lukaku e Kvaratskhelia stendono il Milan: Napoli in fuga

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi Antonio Conte scappa inin vetta alla classifica grazie alla vittoria di questa sera a San Siro contro ilCon due reti messe a segno durante i primi 45 minuti del match di questa sera, ilottiene in trasferta tre punti importantissimi contro il. A trascinare l’indomabile formazione allenata da Antonio Conte la coppia d’attacco composta da Romelue Khvicha, entrambi determinanti nella prima miniin vetta alla classifica degli azzurri in attesa delle partite di Inter e Juventus. Ilvince contro ila San Siro (LaPresse) – Calciomercato.itUna gara subito in discesa per i ragazzi di Conte che passano in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie ad un avvio di grande pressione sul possesso rossonero.