Lettera43.it - L’Ue ha deciso: c’è il sì ufficiale ai dazi sulle auto elettriche dalla Cina

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Commissione europea hadi proseguire sulla via deiaggiuntiimportate. Dopo il primo via libera arrivato il 4 ottobre scorso, c’era tempo fino a fine mese prima della pubblicazione della delibera sulla Gazzetta. Nelle ultime settimane il governo di Pechino ha tentato di far desistere. Prima ha imposto a sua volta un «deposito cauzionale» sui veicoli provenienti dal Vecchio Continente. Poi ha teso la mano all’Europa, chiedendo un nuovo confronto per tentare una mediazione. Ciò nonostante la Commissione ha scelto di imporre la nuova tassazione.cinesi al porto di Shanghai in attesa di essere esportate (Getty Images).fino al 35,3 per cento Iaggiunti potranno arrivare fino al 35,3 per cento e saranno in vigore dal 31 ottobre prossimo. Il 30 ottobre, invece, ci sarà la pubblicazione sulla Gazzetta