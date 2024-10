Lucca Comics & Games 2024: si parte domani (Di martedì 29 ottobre 2024) Countdown ormai terminato per l’evento Lucca Comics & Games 2024. Stiamo parlando della kermesse più sentita per gli appassionati della nona arte e di tutto ciò che riguarda la cultura grafica pop-fantasy nonché gli appassionati di videogame. Il programma, come ogni anno, è davvero molto ricco e intenso, assolutamente da non perdere. Ebbene sì, Lucca Comics & Games 2024 è più di un semplice festival. Fumetto, giochi, videogiochi e cinema vanno a costituire una vera e propria galassia che Lucca Comics & Games percorre in ogni dimensione e sfumatura. Al Festival, che durerà da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre 2024, saranno presentate, tra le tante novità, quelle legate al pianeta gaming & entertainment. Danielebartocciblog.it - Lucca Comics & Games 2024: si parte domani Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Countdown ormai terminato per l’evento. Stiamo parlando della kermesse più sentita per gli appassionati della nona arte e di tutto ciò che riguarda la cultura grafica pop-fantasy nonché gli appassionati di videogame. Il programma, come ogni anno, è davvero molto ricco e intenso, assolutamente da non perdere. Ebbene sì,è più di un semplice festival. Fumetto, giochi, videogiochi e cinema vanno a costituire una vera e propria galassia chepercorre in ogni dimensione e sfumatura. Al Festival, che durerà da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, saranno presentate, tra le tante novità, quelle legate al pianeta gaming; entertainment.

