LIVE Berrettini-Popyrin 5-7, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’australiano conquista il primo set (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle break Popyrin. Il nastro trascina in corridoio il dritto di Berrettini. 15-30 Di un soffio lunga la risposta di dritto dell’australiano. 0-30 L’azzurro sotterra anche questo rovescio in back. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del romano. 1-0 Game Popyrin. Matteo sparacchia via la risposta di dritto. 40-15 Gran dritto incrociato scagliato dal tennista di Sydney. 30-15 Servizio vincente Popyrin. 15-15 Completamente fuori misura il dritto incrociato di Berrettini. 0-15 Si riprende con il secondo doppio fallo dell’australiano. SECONDO SET 7-5 primo set Popyrin. Con un pessimo rovescio in back difensivo in rete di Berrettini si conclude il primo parziale. 30-40 A metà rete il rovescio lungolinea in contropiede dell’australiano. 15-40 Secondo errore gravissimo con il dritto da parte dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 5-7, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’australiano conquista il primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Due palle break. Il nastro trascina in corridoio il dritto di. 15-30 Di un soffio lunga la risposta di dritto del. 0-30 L’azzurro sotterra anche questo rovescio in back. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del romano. 1-0 Game. Matteo sparacchia via la risposta di dritto. 40-15 Gran dritto incrociato scagliato dal tennista di Sydney. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Completamente fuori misura il dritto incrociato di. 0-15 Si riprende con il secondo doppio fallo del. SECONDO SET 7-5set. Con un pessimo rovescio in back difensivo in rete disi conclude ilparziale. 30-40 A metà rete il rovescio lungolinea in contropiede del. 15-40 Secondo errore gravissimo con il dritto da parte dell’azzurro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Berrettini-Popyrin 4-5 - ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA : l’azzurro serve per rimanere nel set

(Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo del romano. 5-4 Game Popyrin. Prima vincente dell’australiano. Dopo il cambio di campo Berrettini servirà per restare nel set. AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per il tennista di ...

LIVE Berrettini-Popyrin 3-4 - ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA : l’australiano cancella altre due palle break

(Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game Popyrin. Quarto ACE dell’australiano. AD-40 Matteo colpisce male il dritto inside in. 40-40 Spinge bene Popyrin con il dritto in uscita dal servizio. Parità. 30-40 Attacco in controtempo pregevole ...

LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: test importante verso la Coppa Davis

(oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di ...

Berrettini-Popyrin oggi, ATP Parigi-Bercy 2024: orario, dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

(oasport.it)

Seconda giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l'ultimo torneo di questa categoria della stagione. In tabellone ai nastri di ...

Atp Cincinnati: Sinner agli ottavi, Berrettini battuto da Rune

(msn.com)

57 Atp, con il punteggio di 6-4 7-5 in poco più di un'ora e cinquanta minuti di gioco. Finisce invece all'inizio la corsa di Matteo Berrettini all'Atp sul cemento di Cincinnati. L'azzurro ...

Calendario Atp 2024: le date di tutti i tornei mese per mese

(sportface.it)

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...