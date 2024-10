La serie sul delitto di Sarah Scazzi cambia titolo, il sindaco: “Avetrana non è solo il fatto di cronaca” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha diffuso un comunicato in cui ha commentato la decisione di Disney e della casa di produzione Groenlandia di cambiare il titolo della serie sull'omicidio di Sarah Scazzi, che sarà 'Qui non è Hollywood'. Rimosso quindi il riferimento alla cittadina pugliese dove nell'agosto 2010 avvenne il fatto. "Riteniamo di aver preservato l'immagine della comunità che rappresento", ha scritto. Fanpage.it - La serie sul delitto di Sarah Scazzi cambia titolo, il sindaco: “Avetrana non è solo il fatto di cronaca” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi Avetrana, Antonio Iazzi, ha diffuso un comunicato in cui ha commentato la decisione di Disney e della casa di produzione Groenlandia dire ildellasull'omicidio di, che sarà 'Qui non è Hollywood'. Rimosso quindi il riferimento alla cittadina pugliese dove nell'agosto 2010 avvenne il. "Riteniamo di aver preservato l'immagine della comunità che rappresento", ha scritto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Latv suldicambia titolo e diventa «Qui non è Hollywood», dal 30 ottobre su Disney +. Sindaco Avetrana: «Nome sia rimosso anche da pubblicità»; Sbloccata lasuldi, uscirà il 30 ottobre con un nuovo titolo; Avetrana, bloccata la messa in onda dellasuldi; Omicidio, da tribunale stop atv suAvetrana; Avetrana, stop allatv sull'omicidio di: il tribunale blocca la messa in onda. Il sindaco:; Avetrana, latv Disney+ suldi, non andrà (per ora). Il tribunale dispone la sospensione; Leggi >>>

Sbloccata la serie sul delitto di Sarah Scazzi, uscirà il 30 ottobre con un nuovo titolo

(msn.com)

Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, si sblocca la serie Tv sul delitto di Avetrana, che cambierà titolo eliminando proprio il riferimento ...

La serie sul delitto di Sarah Scazzi cambia titolo, il sindaco: “Avetrana non è solo il fatto di cronaca”

(fanpage.it)

Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha diffuso un comunicato in cui ha commentato la decisione di Disney e della casa di produzione Groenlandia di cambiare il titolo della serie sull'omicidio di ...

Delitto d’Avetrana, la serie tv su Sarah Scazzi cambia titolo e va in onda: ecco quando

(newsmondo.it)

La serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi arriva su Disney+ ma con un nuovo titolo "Qui non è Hollywood": ecco quando.

‘Qui non è Hollywood’, la fiction con Vanessa Scalera sul delitto Sarah Scazzi cambia nome e va in onda il 30 ottobre

(msn.com)

La serie arriva su Disney+ dopo il blocco della messa in onda e con il nuovo titolo, senza il nome della cittadina pugliese Avetrana ...