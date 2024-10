Iltempo.it - La giusta sentenza: Bucci batte Orlando in Liguria dopo l'inchiesta e dimissioni di Toti

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di marted√¨ 29 ottobre 2024) Il centrodestra tira un sospiro di sollievo, mentre gli italiani sono seduti a tavola per cena e i risultati dello spoglio tirano fuori la coalizione dal pantano del testa a testa che aveva tenuto con il fiato sospeso i leader per tutto il pomeriggio. Marcoce la fa, vince ine spazza via il cattivo vento dei veleni, del trauma di una bufera giudiziaria. E tirano tutti un sospiro di sollievo. A partire da Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio che aveva fortemente scommesso sulla candidatura del sindaco di Genova, figura civica: ¬ęCongratulazioni a Marcoper la vittoria¬Ľ, scrive sui social la Presidente del Consiglio. ¬ęAncora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti¬Ľ.