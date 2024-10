Lettera43.it - Johnny Depp torna a Hollywood: annunciato il nuovo film

(Di martedì 29 ottobre 2024) Desiderato dai fan di tutto il mondo, il momento sembra essere finalmente giunto.è pronto are aper girare un. Il divo, che alla Festa del Cinema di Roma ha presentato il suo Modi, reciterà infatti in Day Drinker, action thriller per la regia di Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Sul set ritroverà Penelope Cruz, con cui aveva già diviso lo schermo in Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express. Prodotto da Lionsgate, segnerà il primo lungometraggio diper un grande studio statunitense dopo la conclusione del processo con l’ex moglie Amber Heard nonché il suo ritorno per una major da Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018.