’Intelligenza artificiale e sanità’:: "Va curato anche l’aspetto etico" (Di martedì 29 ottobre 2024) Teatro Ventidio Basso gremito per il convegno ’Intelligenza artificiale e sanità: applicazioni e prospettive per la salute dei cittadini’. Un seminario formativo, dedicato all’esplorazione delle potenzialità dell’Intelligenza artificiale nel settore sanitario, alla presenza di centinaia di studenti degli istituti superiori della città. L’evento regionale è stato ideato e sostenuto dalla consigliera regionale Monica Acciarri insieme al sindaco Marco Fioravanti. "La presenza di tanti giovani dà senso a questo convegno – ha afferma la consigliera Acciarri –. È il primo che realizziamo partendo dal sud delle Marche. E partiamo dai ragazzi e dalle scuole: le loro scelte determineranno il nostro futuro. Oggi è cruciale coinvolgere i più autorevoli esperti per alimentare il dibattito e garantire un approccio informato e responsabile a questi mutamenti. Ilrestodelcarlino.it - ’Intelligenza artificiale e sanità’:: "Va curato anche l’aspetto etico" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Teatro Ventidio Basso gremito per il convegnoe sanità: applicazioni e prospettive per la salute dei cittadini’. Un seminario formativo, dedicato all’esplorazione delle potenzialità dellnel settore sanitario, alla presenza di centinaia di studenti degli istituti superiori della città. L’evento regionale è stato ideato e sostenuto dalla consigliera regionale Monica Acciarri insieme al sindaco Marco Fioravanti. "La presenza di tanti giovani dà senso a questo convegno – ha afferma la consigliera Acciarri –. È il primo che realizziamo partendo dal sud delle Marche. E partiamo dai ragazzi e dalle scuole: le loro scelte determineranno il nostro futuro. Oggi è cruciale coinvolgere i più autorevoli esperti per alimentare il dibattito e garantire un approccio informato e responsabile a questi mutamenti.

