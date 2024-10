Incidente stradale sulla provinciale: ape car si ribalta, muore un uomo (Di martedì 29 ottobre 2024) Gravissimo Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale 82 che collega Mesagne a San Pietro Vernotico. Una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi è Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale sulla provinciale: ape car si ribalta, muore un uomo Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Gravissimoquesto pomeriggiostrada82 che collega Mesagne a San Pietro Vernotico. Una squadra del Comandodei vigili del fuoco di Brindisi è

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sullacar si ribalta, muore un uomo;con un motocarroin città : auto si ribalta, conducenti in ospedale;mortale con l'Car: «Non guidava la figlia ma lui, e aveva bevuto»; Tragicosulla: motocarrosi schianta contro un muretto, un morto; Scontro tracar e auto: 15enne soccorso in eliambulanza; Gandino, scontro tra un’auto e uncar. Interviene l’elisoccorso; Leggi >>>

Tragedia sulla SP82 tra Mesagne e San Pietro: si ribalta un’Ape Car, 72enne perde la vita per un malore

(brundisium.net)

Un 72enne di Mesagne ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, dopo un incidente stradale sulla strada provinciale SP82, nel tratto che collega Mesagne a San Pie ...

Incidente mortale, arresto ad Alghero: sull'Ape 50 ubriaco

(alguer.it)

A conclusione delle indagini avviate a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 25 settembre 2024 lungo la Strada Vicinale Ungias, costato la vita a Christian Martinez, arrestato l’uomo che er ...

Incidente a Siena tra motorino e Ape car, grave un 28enne

(sienafree.it)

Un incidente stradale che ha provocato il ferimento in modo grave di un 28enne è avvenuto intorno alle 16 di oggi, domenica 20 ottobre, in viale Mazzini a Siena.

Tragico incidente sulla Provinciale 123 a Roggiano Gravina, muore un giovane di 23 anni

(informazione.it)

ROGGIANO GRAVINA (CS) – Un tragico incidente stradale, che si è verificato nelle prime ore della mattinata (intorno alle 5:00) nel territorio di Roggiano Gravina, lungo la Strada provinciale ...