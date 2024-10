Incidente lungo la Milano-Meda: sul posto i soccorsi, traffico in tilt (Di martedì 29 ottobre 2024) Incidente stradale lungo la Milano-Meda all’altezza del’uscita di Seveso. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.15 di martedì 29 ottobre in direzione Milano. Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday nell’Incidente sono rimasti coinvolti un furgoncino e un’auto.Sono stati Monzatoday.it - Incidente lungo la Milano-Meda: sul posto i soccorsi, traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)stradalelaall’altezza del’uscita di Seveso. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.15 di martedì 29 ottobre in direzione. Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday nell’sono rimasti coinvolti un furgoncino e un’auto.Sono stati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Milano - auto contro moto in via Lampedusa : gravissimo centauro

(Ilgiorno.it)

Milano, 28 ottobre 2024 – Incidente oggi, lunedì 28 ottobre, in via Lampedusa a Milano. Erano da poco passate le 13.40 quando un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio il motociclista, 50 ...

Incidente lungo la tangenziale a Milano : due feriti e traffico bloccato

(Milanotoday.it)

Lunga coda sulla Tangenziale Nord di Milano, A52, in direzione Sud, per un incidente stradale avvenuto attorno alle 20.30 di sabato. Stando a quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), due persone sono rimaste ferite: una ...

Incidente a Milano, schianto con un'auto all'incrocio: grave un motociclista

(milanotoday.it)

È successo all'angolo tra via Valla e via Lampedusa nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre, grave un uomo di 50 anni ...

Maxi incidente lungo l’autostrada A4, 30 persone coinvolte: 3 i feriti trasportati in ospedale, traffico in tilt

(msn.com)

L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada A4 all’altezza di Dalmine (Bergamo) intorno alle 6 del mattino. Sono 30 le persone coinvolte che sono state soccorse dal personale sanitario. Tre feriti sono ...

Incidente in autostrada a Milano: ancora traffico paralizzato

(milanotoday.it)

Coda lungo l'Autostrada A4 a Milano, tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Barriera Milano Est Tangenziale A52, in direzione Venezia. Tutto colpa di un incidente stradale avvenuto poco ...

Tragico incidente sulla Tangenziale Nord: due feriti gravi e 8 chilometri di coda

(monzatoday.it)

Una coda chilometrica quella che si è formata ieri sera 26 ottobre introno alle 20.30 lungo la Tangenziale Nord di Milano. Lo schianto che ha coinvolto due auto si è verificato nel tratto tra le ...