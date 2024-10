Ilrestodelcarlino.it - Importante realtà di aggregazione. Tutte le attività del ’Don Bosco’

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il centro sportivo ricreativo Don Bosco: un’di Porto San Giorgio. Piano, piano nel corso degli anni, il Centro si è imposto come unadi, non solo per il quartiere sud, dove si trova, ma per tutto il territorio comunale. Alla scuola di pattinaggio, avviata da oltre un ventennio, si sono aggiunti altri importanti servizi come il dopo scuola, il campo estivo, il centro estivo, i tornei di calcetto e la ormai super rinomata festa del quartiere sud. Al don Bosco condivisione ed accoglimento delle diversità e disabilità sono i valori imprescindibili richiesti per varcarne re il cancello.