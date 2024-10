Il Napoli di Conte mette paura al campionato, sbanca Milano in tranquillità (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Napoli di Conte mette paura al campionato. Due a zero al Milan a San Siro e tutti a casa. In silenzio i tifosi che aspettavano il Napoli al varco, loro e il bel gioco. Il Napoli ha dimostrato ancora una volta una solidità disarmante. E’ una squadra cui è difficilissimo segnare (se non in fuorigioco come Morata a inizio secondo tempo). Così si gioca al calcio, non con quegli inutili passaggi. Squadra matura. E’ la quinta vittoria di fila. E soprattutto è un segnale chiaro al campionato. Questo Napoli fa sul serio. Hanno segnato Lukaku e Kvara i nuovi gemelli del gol. Grande prova di Anguissa, di Politano, di Buongiorno. Il Napoli sa fare tutto. Sa attaccare. Sa rinculare. Sa essere un bunker. Antonio Conte è tornato nel campionato italiano e si vede. La cronaca. Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte mette paura al campionato, sbanca Milano in tranquillità Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ildial. Due a zero al Milan a San Siro e tutti a casa. In silenzio i tifosi che aspettavano ilal varco, loro e il bel gioco. Ilha dimostrato ancora una volta una solidità disarmante. E’ una squadra cui è difficilissimo segnare (se non in fuorigioco come Morata a inizio secondo tempo). Così si gioca al calcio, non con quegli inutili passaggi. Squadra matura. E’ la quinta vittoria di fila. E soprattutto è un segnale chiaro al. Questofa sul serio. Hanno segnato Lukaku e Kvara i nuovi gemelli del gol. Grande prova di Anguissa, di Politano, di Buongiorno. Ilsa fare tutto. Sa attaccare. Sa rinculare. Sa essere un bunker. Antonioè tornato nelitaliano e si vede. La cronaca.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Napoli di Conte mette paura al campionato, sbanca Milano in tranquillità; Conte, l’instant manager: il suo Napoli non convince sempre ma fa già paura|Serie A; Perché il Napoli di Conte fa paura a tutti quanti?; Empoli, che peccato: gioca meglio per un tempo ma perde su rigore con il Napoli (0-1); Chi ha paura di Antonio Conte al Napoli?; Conte a Napoli già fa paura: chiesto subito Buongiorno, Manna al lavoro; Leggi >>>

Conte avverte ancora un po' di vulnerabilità nel Napoli, il mister ha un timore

(areanapoli.it)

Il Corriere della Sera parla di Antonio Conte e del suo pensiero in merito a questo avvio di campionato del Napoli.

Napoli, notte di esami a San Siro: Conte difende il primato, veleni contro gli azzurri

(napoli.repubblica.it)

La protesta di Fonseca: “Theo e Reijnders out per colpa del rinvio: ci sentiamo penalizzati”. Designato Colombo, un arbitro nato a Como ...

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, Antonio Conte avverte ancora un po' di vulnerabilità di una squadra arrivata decima la scorsa stagione

(napolimagazine.com)

Secondo Il Corriere della Sera, Antonio Conte, allenatore del Napoli, avverte ancora un po' di vulnerabilità nella sua squadra: "Sette vittorie su sette non possono essere solo frutto del caso, eppure ...

Conte e quei malumori del Napoli per i numerosi errori arbitrali

(ilmattino.it)

Visto che per molti è solo l’alibi dei perdenti, nessuno prenderà a male il cruccio (nascosto e silenzioso) di Antonio Conte, primo in classifica e in fuga, sette vittorie ...