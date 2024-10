Harry, ti presento Sally: Billy Crystal: "Io e Meg Ryan avevamo una chimica fantastica" (Di martedì 29 ottobre 2024) La star della commedia romantica di Rob Reiner ha ricordato la grande intesa sul set con la collega. Billy Crystal è stato intervistato dal magazine People e ha parlato anche di un classico delle commedie romantiche, Harry, ti presento Sally, diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron. Nell'intervista, Crystal ammette che non credeva nella longevità del film. Nonostante ciò, l'attore era consapevole della grande alchimia che condivideva sul set con Meg Ryan. Percepiva grande fiducia nell'esplosione di talento sul set e sapeva che gran parte proveniva proprio dall'intesa con la collega. Un film speciale Billy Crystal ribadisce di non aver mai creduto che il film sarebbe stato così tanto amato dopo oltre tre decenni:"Sapevi che era Movieplayer.it - Harry, ti presento Sally: Billy Crystal: "Io e Meg Ryan avevamo una chimica fantastica" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La star della commedia romantica di Rob Reiner ha ricordato la grande intesa sul set con la collega.è stato intervistato dal magazine People e ha parlato anche di un classico delle commedie romantiche,, ti, diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron. Nell'intervista,ammette che non credeva nella longevità del film. Nonostante ciò, l'attore era consapevole della grande alchimia che condivideva sul set con Meg. Percepiva grande fiducia nell'esplosione di talento sul set e sapeva che gran parte proveniva proprio dall'intesa con la collega. Un film specialeribadisce di non aver mai creduto che il film sarebbe stato così tanto amato dopo oltre tre decenni:"Sapevi che era

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Harry, ti presento Sally: Billy Crystal: "Io e Meg Ryan avevamo una chimica fantastica"; Billy Crystal non riesce a trovare il suo maglione di Harry, ti presento Sally; "Harry Ti Presento Sally", Billy Crystal rivela: «Alla scena del finto orgasmo di Meg Ryan, Lady Diana si mise a ridere così forte che si girarono tutti a guardarla»; Billy Crystal, che fine ha fatto il maglione più romantico del cinema anni Ottanta?; Harry ti presento Sally, Billy Crystal ricorda Lady Diana: come reagì all'iconica scena del diner; In «Harry, ti presento Sally»: Ecco la reazione della principessa Diana alla scena dell'orgasmo di Meg Ryan | blue News; Leggi >>>

Harry, ti presento Sally: Billy Crystal: "Io e Meg Ryan avevamo una chimica fantastica"

(movieplayer.it)

Billy Crystal è stato intervistato dal magazine People e ha parlato anche di un classico delle commedie romantiche, Harry, ti presento Sally, diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron.

Billy Crystal, che fine ha fatto il maglione più romantico del cinema anni Novanta?

(vanityfair.it)

Forse il capo cult di Harry, ti presento Sally… si è perso per sempre, forse no. Billy Crystal lo ha avuto nell'armadio per anni per poi perderne le tracce, anche se ipotizza di averlo donato per erro ...

Harry, ti presento Sally: Billy Crystal è convinto di aver donato accidentalmente l'iconico maglione

(msn.com)

L'iconico maglione indossato da Harry Burns, il personaggio di Billy Crystal in Harry, ti presento Sally potrebbe essere stato perduto per sempre. In un'intervista esclusiva rilasciata a People, ...

Il maglione di Harry Burns di Harry, ti presento Sally: un’icona cinematografica perduta?

(ecodelcinema.com)

Billy Crystal rivela il mistero del maglione bianco di Harry in "Harry, ti presento Sally", donato alla UCLA. Un simbolo nostalgico del cinema romantico che continua a affascinare i fan.