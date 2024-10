Francesco Totti: Il ritorno del Pupone sul campo di Como? (Di martedì 29 ottobre 2024) Francesco Totti potrebbe presto vestire la maglia del Como, alimentando le speranze dei tifosi e il fascino mediatico. L’ipotesi di un ritorno in campo di Francesco Totti si fa sempre più concreta. Le recenti dichiarazioni dell’ex attaccante della Roma e della Nazionale italiana sembrano avvalorare questa possibilità, con un tam-tam mediatico che lo vedrebbe accasarsi sulle rive del lago di Como. Una svolta nel campionato di Serie A potrebbe rivelarsi presto Cityrumors.it foto AnsaLa società calcistica del Como, infatti, non nasconde il suo interesse per il celebrity-marketing, puntando sui benefici di visibilità che personaggi famosi possono portare al brand Como Calcio. Cityrumors.it - Francesco Totti: Il ritorno del Pupone sul campo di Como? Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 29 ottobre 2024)potrebbe presto vestire la maglia del, alimentando le speranze dei tifosi e il fascino mediatico. L’ipotesi di unindisi fa sempre più concreta. Le recenti dichiarazioni dell’ex attaccante della Roma e della Nazionale italiana sembrano avvalorare questa possibilità, con un tam-tam mediatico che lo vedrebbe accasarsi sulle rive del lago di. Una svolta nel campionato di Serie A potrebbe rivelarsi presto Cityrumors.it foto AnsaLa società calcistica del, infatti, non nasconde il suo interesse per il celebrity-marketing, puntando sui benefici di visibilità che personaggi famosi possono portare al brandCalcio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Totti rifiuta il Tapiro d’oro e Noemi Bocchi non crede al tradimento

(Perizona.it)

Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati in aeroporto da Valerio Staffelli. L’inviato di “Striscia La Notizia” ha provato a consegnare […] Continua a leggere Francesco Totti rifiuta il Tapiro d’oro e Noemi Bocchi non crede al tradimento su ...

Tapiro d’Oro a Francesco Totti per foto con Marialuisa Jacobelli - la reazione

(Dailyshowmagazine.com)

(Adnkronos) – Tapiro d’oro a Francesco Totti, beccato dai fotografi di ‘Gente’ giorni fa mentre usciva da un hotel capitolino con la giornalista Marialuisa Jacobelli. Di ritorno da Miami con la compagna Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma è ...

Francesco Totti torna a giocare? Il Pupone, “Non è uno scherzo, faccio sul serio” e spunta il nome della squadra di serie A

(msn.com)

0 Condivisioni FacebookTwitter Subscribe Francesco Totti torna a stuzzicare i tifosi con l’idea di un possibile ritorno in Serie A. Durante un’intervista a Miami, in occasione dell’EA World Legends Pa ...

Totti torna in Serie A? Ecco quanto potrebbe guadagnare il Pupone

(abruzzo.cityrumors.it)

L’ex bandiera della Roma è pronta per tornare in Serie A e ci sarebbe già un’offerta: ecco quanto potrebbe guadagnare Non è uno scherzo, Francesco Totti vuole fare sul serio. La storica bandiera della ...

Totti al Como: cosa c'è dietro l'eventuale ritorno in campo del Pupone

(today.it)

I lariani vorrebbero mettere sotto contratto l'ex fuoriclasse della Roma, ritiratosi dall'attività agonistica nel 2017 ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi, Tapiro d'oro al rientro da Miami: Valerio Staffelli li becca in aeroporto a Fiumicino

(leggo.it)

C'è un Tapiro d'oro ad attendere Francesco Totti e Noemi Bocchi al ritorno da Miami. Valerio Staffelli ha beccato i due a Fiumicino e ha consegnato loro il premio. Ancora non ...