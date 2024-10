Fondi ai Comuni per nuove postazioni di ricarica dei veicoli elettrici: la Regione stanzia 600mila euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Uno stanziamento di 600mila euro, per un avviso pubblico, di prossima pubblicazione, avente ad oggetto il finanziamento di interventi volti alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da destinare al car sharing. I Fondi, a valere sul bilancio autonomo, sono stati Baritoday.it - Fondi ai Comuni per nuove postazioni di ricarica dei veicoli elettrici: la Regione stanzia 600mila euro Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unomento di, per un avviso pubblico, di prossima pubblicazione, avente ad oggetto il finanziamento di interventi volti alla realizzazione delle infrastrutture didida destinare al car sharing. I, a valere sul bilancio autonomo, sono stati

Fondi ai Comuni per nuove postazioni di ricarica dei veicoli elettrici: la Regione stanzia 600mila euro

Previsto un avviso pubblico, di prossima pubblicazione, per finanziare interventi volti alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per i mezzi destinati al car sharing ...

