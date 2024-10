Fondazione Rome Technopole, ecco MedDeviceLab, nuova piattaforma per le imprese del settore sanitario (Di martedì 29 ottobre 2024) Potenziare lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, semplificare i processi di certificazione e accelerare l’accesso dei pazienti a dispositivi all’avanguardia. Sono questi gli obiettivi della nuova iniziativa lanciata da Rome Technopole, il progetto sostenuto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che oggi ha dato vita ad una nuova infrastruttura per l’innovazione e la ricerca nel settore dei dispositivi medici. E’ quanto si legge in una nota dela Fondazione Rome Technopole. Con questa iniziativa – spiegano dalla Fondazione – il Lazio e l’Italia si candidano a diventare un centro di eccellenza a livello europeo per l’innovazione sanitaria. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Potenziare lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, semplificare i processi di certificazione e accelerare l’accesso dei pazienti a dispositivi all’avanguardia. Sono questi gli obiettivi dellainiziativa lanciata da, il progetto sostenuto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che oggi ha dato vita ad unainfrastruttura per l’innovazione e la ricerca neldei dispositivi medici. E’ quanto si legge in una nota dela. Con questa iniziativa – spiegano dalla– il Lazio e l’Italia si candidano a diventare un centro di eccellenza a livello europeo per l’innovazione sanitaria.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: 480 borse di studio per progetti di ricerca su AI, salute e tecnologie ...; Roma, finanziate 480 borse di studio per laureati del Lazio; Al via MedDeviceLab, piattaforma per startup e imprese sanità; Roma, per gli studenti della Sapienza 650 borse di studio da 1.500 euro.chi può richiederle; Borse di studio da 1500 euro:per chi; Progetto Roma: nel disegno anche il nuovo stadio della Roma; Leggi >>>

Fondazione Rome Technopole, ecco MedDeviceLab, nuova piattaforma per le imprese del settore sanitario

(ildenaro.it)

Potenziare lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, semplificare i processi di certificazione e accelerare l’accesso dei pazienti a dispositivi all’avanguardia. Sono questi gli obiettivi della nuov ...

Rome Technopole, in palio 480 borse di studio: ecco come ottenerle

(msn.com)

che conferma in modo tangibile la mission di Fondazione Rome Technopole nel sostenere la ricerca e il talento. Le 480 borse di studio permetteranno di consolidare il Lazio come polo di eccellenza ...

Fondazione Rome Technopole: 480 borse di studio per progetti di ricerca su AI, salute e tecnologie innovative

(ilsole24ore.com)

Consolidare il ruolo delle università come hub di innovazione e sostenere i talenti di domani: è questo l'obiettivo della nuova iniziativa lanciata da Fondazione Rome Technopole, in ...

Fondazione Rome Technopole: 480 borse di studio per progetti di ricerca su AI, salute e tecnologie ...

(headtopics.com)

è questo l'obiettivo della nuova iniziativa lanciata da Fondazione Rome Technopole, in collaborazione con l'Università degli studi Roma Tre, che mette a bando 480 borse di studio destinate a laureati ...