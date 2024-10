Ilrestodelcarlino.it - Fondazione, perdita monstre: 36 milioni di euro

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Difenderò questo ente da appettiti di privati poco chiari". Il Commissario Straordinario, l’avvocato Corrado Canafoglia, ha relazionato ieri durante la seduta del Consiglio comunale in merito al Bilancio 2023 dellaCittà di Senigallia: l’Ente è inper 36e 612 mila 319. Impossibile accedere al credito per l’Ente che mette in vendita i beni non strategici per la. A pesare è il debito di quasi 15dinei confronti di società Autostrade: "La somma di 14.164.524 andava accantonata, perché questi erano gli accordi intercorsi con Autostrade – ha spiegato il Commissario - invece sono stati usati per coprire perdite di bilancio, sostenere il costo dell’appalto di ristrutturazione delle palazzine ove sono ospitati gli anziani (circa 7.