Quotidiano.net - Eurostat, Sud Italia maglia nera in Ue per l'occupazione

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel 2023, l'meridionale si confermain Ue per il tasso di, la percentuale di persone occupate tra i 20 e i 64 anni rispetto alla popolazione totale (della stessa età ). Lo rilevacertificando il tasso didell'Ue nel complesso al 75,3%, in aumento di 0,7% rispetto al 2022. Se nella regione della capitale polacca di Varsavia si osservava il tasso dipiù alto lo scorso anno, pari all'86,5%, in tre regionine meno della metà della popolazione in età lavorativa era occupata, rispettivamente Calabria e Campania (entrambe con un tasso del 48,4%) e Sicilia (48,7%). L'ufficio statistico dell'Ue assegna all'anche il primato delle disparità regionali più elevate con un coefficiente di variazione del 16,3%, davanti a Belgio (8,5%) e Romania (7,7%).