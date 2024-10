Ilrestodelcarlino.it - Esondazioni, la differenza tra corsi d'acqua artificiali e naturali

(Di martedì 29 ottobre 2024) In merito a quanto si legge in questi giorni, riguardo le cause dellea Bologna, occorre precisare lafrad', cioè i canali regolati, ed id'come fiumi, torrenti e rii. Il torrente Ravone e il torrente Aposa sonod'di competenza della Regione ER. Il Canale di Reno e il Canale di Savena, derivati mediante le chiuse a Casalecchio e a San Ruffillo, sono regolati mediante paratoie, che consentono di chiuderli per non fare entrarein caso di piene, mantenendo così la sicurezza idraulica delle zone attraversate. I Consorzi di Reno e di Savena non hanno mai avuto competenza sui torrenti in questione, quindi non sono responsabili della loro gestione e manutenzione.