Dossieraggi, gli spioni parlano anche di Eni e del Papa: “Lo aiutiamo contro Putin e la Russia?” (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal vaso di Pandora dei Dossieraggi spuntano altri nomi eccellenti, magari millantati, come quello di Papa Francesco, ma che danno comunque la misura della dimensione dello scandalo, che coinvolge tutti i settori della vita pubblica, politica, industriale e sociale. Non c’è nulla da meravigliarsi, dunque, se dagli atti dell’inchiesta viene fuori che gli spioni tiravano  in ballo anche la Chiesa: si allarga ancora l’indagine che vede al centro la società Equalize e i presunti Dossieraggi illeciti o falsi fatti dietro pagamento. Dossieraggi, spunta il nome del Papa In un atto contenuto in un’informativa di quasi 3.900 pagine dell’inchiesta della Dda di Milano, viene riportata un’intercettazione ambientale, tra Massimiliano Camponovo (indagato) e Samuele Nunzio Calamucci e l’ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi arrestati (domiciliari). Secoloditalia.it - Dossieraggi, gli spioni parlano anche di Eni e del Papa: “Lo aiutiamo contro Putin e la Russia?” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal vaso di Pandora deispuntano altri nomi eccellenti, magari millantati, come quello diFrancesco, ma che danno comunque la misura della dimensione dello scandalo, che coinvolge tutti i settori della vita pubblica, politica, industriale e sociale. Non c’è nulla da meravigliarsi, dunque, se dagli atti dell’inchiesta viene fuori che glitiravano  in ballola Chiesa: si allarga ancora l’indagine che vede al centro la società Equalize e i presuntiilleciti o falsi fatti dietro pagamento., spunta il nome delIn un atto contenuto in un’informativa di quasi 3.900 pagine dell’inchiesta della Dda di Milano, viene riportata un’intercettazione ambientale, tra Massimiliano Camponovo (indagato) e Samuele Nunzio Calamucci e l’ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi arrestati (domiciliari).

