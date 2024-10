Ilgiorno.it - Dalla Reggia al Duomo. La grande bellezza a portata di cellulare

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’abbonamento da tre giorni per i musei milanesi “YesMilano city pass“ e la piattaforma di prenotazione milanese darà accesso anche ai musei di Monza. In questo modo, parte dei visitatori stranieri dei musei milanesi saranno invogliati a scoprire anche la Villa Reale, i Musei civici, il Museo dele il tesoro di Teodolinda, la Cappella espiatoria e il Museo etnologico. "Gli accordi preliminari per il ticket pass milanese erano stati presi da Titti Gaiani, promotrice del Museo del– ricorda la neo direttrice del museo Rita Capurro – io arrivo da Genova come una navigatrice straniera e ho abbracciato con piacere questo progetto. Il Museo delè molto legato all’identità monzese: il fatto che sia gestito da una fondazione che mette il collegamento la Chiesa e un privato ci dice molto del senso di appartenenza alla città.