Dalla glicemia alla salute delle ossa. La prevenzione a prezzo politico (Di martedì 29 ottobre 2024) A puntare sulla prevenzione sono le farmacie. Le due comunali di Vimercate - Ruginello e Passirano - offrono tre giorni di test: glicemia, gratis, e Moc-densiometria ossea a prezzo politico, 15 euro. Screening di massa volontario su due malattie fra le più temute e le più diffuse: diabete e osteoporosi nelle due strutture aperte sette giorni si sette. "Il cittadino così – spiega Nunzio Del Sorbo, presidente delle azienda comunale che le gestisce – trova sempre una farmacia aperta, dove acquistare medicinali e avere a disposizione tutti i servizi di cui ha bisogno. Così andiamo incontro alle aspettative del territorio". La Moc deve essere prenotata: l’accertamento è proposto a Ruginello il 4 novembre (con un messaggio WhatsApp al 351/5935539 o telefonando allo 039/668100) e alla Nord il 12 novembre (WhatsApp al 337/1584930 o chiamando lo 039/6085236). Ilgiorno.it - Dalla glicemia alla salute delle ossa. La prevenzione a prezzo politico Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A puntare sullasono le farmacie. Le due comunali di Vimercate - Ruginello e Passirano - offrono tre giorni di test:, gratis, e Moc-densiometria ossea a, 15 euro. Screening di massa volontario su due malattie fra le più temute e le più diffuse: diabete e osteoporosi nelle due strutture aperte sette giorni si sette. "Il cittadino così – spiega Nunzio Del Sorbo, presidenteazienda comunale che le gestisce – trova sempre una farmacia aperta, dove acquistare medicinali e avere a disposizione tutti i servizi di cui ha bisogno. Così andiamo incontro alle aspettative del territorio". La Moc deve essere prenotata: l’accertamento è proposto a Ruginello il 4 novembre (con un messaggio WhatsApp al 351/5935539 o telefonando allo 039/668100) eNord il 12 novembre (WhatsApp al 337/1584930 o chiamando lo 039/6085236).

