Cybersicurezza, 978mila euro al Comune di Livorno. Salvetti: "Premiata la nostra progettualità" (Di martedì 29 ottobre 2024) È stato finanziato nell'ambito del Pnrr con 978mila euro il progetto per il potenziamento della Cybersicurezza del Comune di Livorno. A dare l'annuncio è stato direttamente il sindaco Luca Salvetti: "Il finanziamento ha alle sue spalle un importante lavoro di progettualità. Questo lavoro rientra Livornotoday.it - Cybersicurezza, 978mila euro al Comune di Livorno. Salvetti: "Premiata la nostra progettualità" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È stato finanziato nell'ambito del Pnrr conil progetto per il potenziamento delladeldi. A dare l'annuncio è stato direttamente il sindaco Luca: "Il finanziamento ha alle sue spalle un importante lavoro di. Questo lavoro rientra

