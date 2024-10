Ilfattoquotidiano.it - Continuano le alluvioni ma i ministri accusano chi difende l’ambiente: il mondo alla rovescia

(Di martedì 29 ottobre 2024) In questo governo di scappati di casa in cui ognuno fa a gara a chi fa o la dice più grossa un posto se lo è ritagliato anche il ministro (scusate se scrivo minuscolo, ma non nutro grande stima deiin generale) della Protezione Civile, Nello Musumeci, che, intervistato a Rai News 24, commentando le ormai abitualiche flagellano buona parte del paese, ha letteralmente affermato: “Un po’ di responsabilità è anche di un certo ambientalismo integralista che ha dettato con la propria presenza una legislazione e una normativa assai vincolistica. L’Ispra, ad esempio, che è un istituto di grande scienza e cultura, sembra essere nelle mani di qualche ambientalista particolarmente fazioso, di quelli che non consentono di intervenire per togliere un albero o di consolidare gli argini perché c’è un tipo particolare di uccello che deve nidificare.