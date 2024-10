Come finisce Ticket to Paradise: finale spiegazione del film con George Clooney (Di martedì 29 ottobre 2024) Come finisce Ticket to Paradise, trama e finale Ticket to Paradise è una commedia romantica diretta da Ol Parker e uscita nel 2022. Il film è interpretato da George Clooney e Julia Roberts nei panni di una coppia divorziata che si riunisce per impedire alla figlia di prendere quella che credono sia una decisione affrettata di sposare un uomo che ha appena incontrato a Bali. Mentre navigano per la bellissima isola e cercano di sabotare il matrimonio, si ritrovano a riaccendere la loro relazione. Il film vede anche la partecipazione di Kaitlyn Dever, Billie Lourd e Lucas Bravo in ruoli secondari. Come finisce Ticket to Paradise ? A seguire, la trama, il finale e la spiegazione del film. Ticket to Paradise trama completa David e Georgia sono una coppia separata con una figlia, Lily, amatissima da entrambi e unico punto di unione rimasto ai due. Spettacoloitaliano.it - Come finisce Ticket to Paradise: finale spiegazione del film con George Clooney Leggi tutta la notizia su Spettacoloitaliano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)to, trama etoè una commedia romantica diretta da Ol Parker e uscita nel 2022. Ilè interpretato dae Julia Roberts nei panni di una coppia divorziata che si riunisce per impedire alla figlia di prendere quella che credono sia una decisione affrettata di sposare un uomo che ha appena incontrato a Bali. Mentre navigano per la bellissima isola e cercano di sabotare il matrimonio, si ritrovano a riaccendere la loro relazione. Ilvede anche la partecipazione di Kaitlyn Dever, Billie Lourd e Lucas Bravo in ruoli secondari.to? A seguire, la trama, ile ladeltotrama completa David e Georgia sono una coppia separata con una figlia, Lily, amatissima da entrambi e unico punto di unione rimasto ai due.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Tototo: recensione del film con George Clooney e Julia Roberts;Toè un viaggio indietro nel tempo perfettamente riuscito;to, al cinema il film con Julia Roberts e George Clooney; Stasera in tv: "to" su Canale 5; Leggi >>>

Come finisce il film Ticket to Paradise: Bali apre le porte all’amore

(cinemaserietv.it)

Scopriamo come finisce Ticket to Paradise, il film in cui Julia Roberts e George Clooney sono una coppia divorziata che cerca di sabotare il matrimonio della loro figlia a Bali.

Ticket to Paradise: dov’è stato girato? Le location da sogno del film con Julia Roberts e George Clooney

(cinematographe.it)

La commedia romantica Ticket to Paradise, interpretata da George Clooney e Julia Roberts, ha trovato il suo set in due location da sogno ...

Ticket to Paradise: cast, trama significato, finale e curiosità

(spettegolando.it)

Regia: Ol Parker Cast: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd Trama “Ticket to Paradise” è una commedia romantica che narra la storia di David (George Clooney) e Georgia (Julia Rob ...

Ticket to Paradise: tutto quello che c’è da sapere sul film

(tpi.it)

Ticket to Paradise: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 29 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5. Tutte le info ...