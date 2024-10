Ciclista trovato morto sulla statale Foggia - Lucera, forse investito senza essere soccorso: caccia all'uomo (Di martedì 29 ottobre 2024) Ciclista di 61 anni trovato morto sulla statale Foggia - Lucera: indagini in corso, si pensa che sia stato vittima di un pirata della strada Notizie.virgilio.it - Ciclista trovato morto sulla statale Foggia - Lucera, forse investito senza essere soccorso: caccia all'uomo Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 29 ottobre 2024)di 61 anni: indagini in corso, si pensa che sia stato vittima di un pirata della strada

Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, un tragico incidente ha scosso la comunità locale quando il cadavere di un uomo di 61 anni è stato rinvenuto lungo la strada statale Foggia-Lucera. L’uomo stava viaggiando in bicicletta e, secondo le ...

Leno (Brescia) – E’ stato trovato a bordo strada incosciente, in arresto cardiaco. Accanto, c’era la sua bicicletta. Un uomo di 66 anni è stato soccorso oggi, lunedì 23 settembre alle 16.30 a Leno, nel Bresciano, lungo la Sp8. Rianimato dai ...

Stando ad una prima ipotesi l'uomo, di 61 anni, potrebbe essere stato investito da un mezzo il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. Indagano i carabinieri ...

Il corpo scoperto questa mattina: sarebbe stato investito da un mezzo che non si è fermato a prestare soccorsi ...

Questa mattina, un grave incidente ha scosso la comunità locale quando il corpo di un uomo di 61 anni è stato rinvenuto a pochi passi dalla sua bicicletta lungo la strada statale Foggia-Lucera. Second ...

Francesco Caputo è morto dopo 11 giorni di agonia in ospedale. Era il ciclista colpito da una portiera mentre pedalava lungo via Superga, all'angolo con via Pietro Marocco, a Milano.