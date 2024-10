Charity dinner al Lago D'Orta (Di martedì 29 ottobre 2024) Il cielo sopra al Lago d’Orta è brillato un po’ più del solito ieri, lunedì 28 ottobre, quando all’hotel L’Approdo a Pettenasco è andata in scena la Charity dinner di cui Banca Generali Private è main sponsor: un momento di solidarietà che ha visto esibirsi sette chef stellati Michelin e ha Novaratoday.it - Charity dinner al Lago D'Orta Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il cielo sopra ald’è brillato un po’ più del solito ieri, lunedì 28 ottobre, quando all’hotel L’Approdo a Pettenasco è andata in scena ladi cui Banca Generali Private è main sponsor: un momento di solidarietà che ha visto esibirsi sette chef stellati Michelin e ha

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mia Sposa Charity Dinner - il galà di beneficenza a sostegno delle iniziative del Telefono Rosa

(Teleclubitalia.it)

Grande successo ieri per la prima edizione di Mia Sposa Charity Dinner, il galà di beneficenza a sostegno delle iniziative del telefono rosa, in scena presso l’area sfilate della fiera Mia Sposa al Medì shopping Center di Teverola. La cena è stata ...

Palazzo Serbelloni illuminato di rosa per la Charity Dinner organizzata da The Este?e Lauder Companies per il sostegno della ricerca contro il tumore al seno

(Vanityfair.it)

Si e? tenuta nella splendida cornice di Palazzo Serbelloni la tradizionale Charity Dinner organizzata da The Este?e Lauder Companies Italia allo scopo di raccogliere fondi a favore di Fondazione AIRC

Stelle di Lago: eccellenza gastronomica e beneficenza alla Rocca

(gardanotizie.it)

L'evento "Stelle di Lago" unisce gastronomia d'eccellenza e beneficenza, sostenendo la Fondazione Ugo Da Como a Lonato.

NexGen Charity Dinner: una serata di solidarietà per il futuro dei bambini

(ecodelcinema.com)

Ieri sera, Milano ha ospitato la prima “NexGen Charity Dinner“, un evento di solidarietà che ha avuto ... è stata l’occasione ideale per costruire relazioni tra individui con valori comuni al fine di ...

Trump, at charity dinner, sympathizes with NYC Mayor Adams over ‘persecution’ amid indictment

(msn.com)

Former President Donald Trump chimed in on Mayor Adams’ legal woes at the Al Smith charity dinner in Manhattan on Thursday, sharing his oft-repeated claim about being persecuted by politically ...

Meteo Spinone al Lago

(meteogiuliacci.it)

Meteogiuliacci nasce dall’esperienza del col. Mario Giuliacci, simpatico e noto meteorologo e climatologo che ha descritto per anni le previsioni del tempo a milioni di italiani attraverso i canali ...