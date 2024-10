Inter-news.it - Calhanoglu, in Empoli-Inter i tempi non sono maturi: ecco quando il rientro

(Di martedì 29 ottobre 2024) Per Hakanper tornare in campo nonancora: inil centrocampista turco non sarà ancora a disposizione. Al suo posto dovrebbe tornare in campo Kristjan Asllani, con Piotr Zielinski a riposo NIENTE RISCHI – Per questa, lo si è visto nelle ultime uscite, Hakanè più che fondamentale. Per questo lo staff nerazzurro non vuole prendersi alcun rischio e non metterlo a disposizione perdi domani. O, quantomeno, non dal primo minuto. Una scelta necessaria, dal momento che dopo la trasferta al Castellani e l’impegno contro il Venezia a San Siro arrivano due importanti scontri diretti contro Arsenal – valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League – e Napoli. Una partita, quest’ultima, che dirà molto sulle possibilità dei nerazzurri nella corsa scudetto.