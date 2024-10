Cagliari-Bologna (martedì 29 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni, convocati, quote, pronostici (Di martedì 29 ottobre 2024) Sfida rossoblu tra Cagliari e Bologna, due squadre che nel turno infrasettimanale cercano il rilancio da prospettive diverse. I padroni di casa hanno interrotto la striscia positiva perdendo 2-0 sul campo dell’Udinese con un gol per tempo pagando l’espulsione di Makoumbou al 30? e giocando in inferiorità numerica due terzi di gara. Gli emiliani hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Cagliari-Bologna (martedì 29 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni, convocati, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Sfida rossoblu tra, due squadre che nel turno infrasettimanale cercano il rilancio da prospettive diverse. I padroni di casa hanno interrotto la striscia positiva perdendo 2-0 sul campo dell’Udinese con un gol per tempo pagando l’espulsione di Makoumbou al 30? e giocando in inferiorità numerica due terzi di gara. Gli emiliani hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari-Bologna : programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025

(Sportface.it)

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Bologna, match valido per la decima giornata di Serie A 2024/2025. Nel delicato turno infrasettimanale in campo le due formazioni rossoblù. I sardi sono reduci da un pesante ko e devono subito ...

Cagliari - i convocati per il Bologna : la scelta su Pavoletti

(Calcionews24.com)

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Bologna. Tutti i dettagli Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di ...

Cagliari Bologna, in campo martedì 29 ottobre ci sarà anche Ferguson: i convocati

(ilrestodelcarlino.it)

Rossoblù in campo alle 18.30 all'Unipol Domus per la decima giornata di Serie A, con lo scozzese che torna tra i convocati 6 mesi dopo il grave infortunio al ginocchio. Non recupera invece Lykogiannis ...

Cagliari – Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta tv

(generationsport.it)

Cagliari – Bologna: ecco tutte le info in merito alla sfida di Serie A, l’orario, le probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming.

Cagliari-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

(msn.com)

La sfida dell’Unipol Domus apre la decima giornata. Nicola ripropone Marin al posto dello squalificato Makoumbou. Italiano ritrova Ferguson dopo 6 mesi di stop ...

Cagliari-Bologna, pronostico, formazioni, risultato e dove vederla in TV

(betitaliaweb.it)

Pronostico Cagliari-Bologna di Serie A del 29/10/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni e il risultato esatto.