Oasport.it - Basket, Reggio Emilia fatica mezz’ora, ma poi espugna il campo del Slask Wroclaw in Champions League

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è appena conclusa alla Hala Stulecia di Breslavia, in Polonia, la sfida valevole per il terzo turno dellaballe sul parquet polacco sono scesi ini padroni di casa delloe l’Unahotels. Per glini era caccia al secondo successo continentale, mentre i polacchi cercavano la prima vittoria stagionale. Primo quarto che inizia con i padroni di casa che provano a dettare il ritmo, mentrein attacco e trova punti solo dalle mani di Gombauld. Nonostante ciò la sfida resta sul filo dell’equilibrio grazie alla tripla di Cheatham Jr che riporta gli ospiti sotto. E a cavallo di metà quarto, dalla lunetta, arriva il sorpasso di, con le due squadre che ora si alternano in vantaggio. Percentuali basse in questo primo quarto, ben sotto il 50% dal, e si va al primo stop sul 17-17.