Aran ' crescita retributiva P a non al passo con l' economia'

(Di martedì 29 ottobre 2024) Complessivamente, nel primo semestre dell'anno, sono stati recepiti 8 contratti, tutti del settore privato. I contratti in vigore sono 41, applicati a quasi 8,4 milioni di dipendenti, pari al 62,9% del monte retributivo complessivo, l'81,8% nel settore privato, mentre nella pubblica amministrazione l'incidenza è pari a zero, in quanto tutti i contratti sono scaduti. E' quanto sostiene l'nel rapporto Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, aggiornato con i dati al 16 settembre 2024. Alla fine di giugno 2024, l'incremento retributivo più importante nel settore privato è dato dall'industria e in seconda battuta nei servizi privati, indotto dagli incrementi fissati dai rinnovi nel settore del credito e assicurazioni e in quello del commercio.