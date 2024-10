Aggredisce e ferisce la moglie incinta, 30enne arrestato (Di martedì 29 ottobre 2024) Comunicato Stampa È notte fonda quando una telefonata d’emergenza raggiunge il 112. Una voce femminile, concitata, ripete solo: “Correte presso la mia abitazione”, senza fornire altre indicazioni. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Benevento, associa subito il numero di Continua L'articolo Aggredisce e ferisce la moglie incinta, 30enne arrestato proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Aggredisce e ferisce la moglie incinta, 30enne arrestato Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Comunicato Stampa È notte fonda quando una telefonata d’emergenza raggiunge il 112. Una voce femminile, concitata, ripete solo: “Correte presso la mia abitazione”, senza fornire altre indicazioni. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Benevento, associa subito il numero di Continua L'articololaproviene da Fremondoweb.

