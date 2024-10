Addio a Teri Garrsvampita di Tootsie

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 21.40Garr, l'attrice comica passata dai film di Elvis Presley a coprotagonista di autentici 'cult movies' come 'Frankenstein Junior' e '', è morta all'età di 79 anni. L'attrice si è spenta a causa della sclerosi multipla, "circondata da familiari e amici". Aveva 16 anni quando entrò a far parte della compagnia di 'West Side Story' a Los Angeles. Apparve anche in numerosi programmi televisivi, tra cui 'Star Trek', 'Dr. Kildare' e 'Batman'.