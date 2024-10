Lapresse.it - A ‘Chi l’ha visto?’ la storia di Luciano che non ricorda più nulla

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’incredibiledi: esce dal lavoro, viene investito e quando si riprende nonpiù gli ultimi quarant’anni della sua vita. Non riconosce i figli e non sa chi è. La sua testimonianza sarà proposta da Federica Sciarelli a Chivisto?, in diretta mercoledì 30 ottobre alle 21.20 su Rai 3. E poi il braccialetto elettronico per salvaguardare le donne da mariti o compagni violenti: è uno strumento utile? Funziona davvero? Come si è risolta ladi Tiziana che, nonostante l’ex marito abbia il braccialetto, ha paura di uscire di casa per andare al lavoro a poche centinaia di metri? Infine, il caso di Riccardo, il ragazzo che ha lasciato la sua macchina presso la diga del Furlo ed è scomparso: i genitori ricevono telefonate da sciacalli che chiedono soldi per dare informazioni e altre con urla e lamenti.