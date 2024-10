Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, chiuso un caso se ne aprono altri tre. Con un mistero da risolvere: si chiama King

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Chiudi un, quello di Maretto, e se nealtre due dopo la pesante sconfitta di Milano, la quarta di fila: uno è quella di, l’altro è quella di Imbrò. Anzi, forse i problemi sono anche tre. Perché nel conto bisogna anche metterci Bucarelli che dal giocatore importante che era quando militava a Cantù, è diventato periferico e in campo sbaglia anche i rigori. Quali sono i dolori del giovane Werther? La società chiude la ‘porta’ di Maretto uscito dalla periferia dell’impero, come è accaduto nell’ultimo incontro giocato in casa, e poi la guardia argentina lascia il PalaLido di Milano come il giocatore maggiormente utilizzato: un minutaggio di 31 minuti, più alto rispetto anche ai due americani. Un vero e proprio ribaltone concettuale e tecnico.