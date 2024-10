Gaeta.it - Vicenza si prepara all’incontro di calcio tra Italia e Spagna, campionesse del mondo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi fa trovare pronta per accogliere ledeldella, in vista della partita in programma domani. Le azzurre, che arrivano in città con grandi aspettative, sono state accolte calorosamente dai cittadini. Si percepisce un clima di entusiasmo e sostegno, in particolare da parte delle istituzioni locali e delle tifoserie. Accoglienza ufficiale per le azzurre Nella giornata di ieri, le calciatricine hanno partecipato a un incontro ufficiale nella storica Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, sede del Comune. Questo incontro ha visto la presenza del sindaco Giacomo Possamai, della vice-sindaca Isabella Sala, e di altri rappresentanti del Comune, tra cui il consigliere Giacomo Bez e il direttore generale dell’Associazionena Calciatori Gianni Grazioli.