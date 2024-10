Venom: The Last Dance doveva essere vietato ai minori? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tom Hardy è stato notoriamente a favore di un film di Venom vietato ai minori fin dal lancio del franchise. La star, che nei film interpreta Eddie Brock/Venom, è riuscita a creare una serie di successo per la Sony, nonostante non solo non abbia mai puntato tutto sulla violenza e sul caos ma abbia anche trascorso questi anni cercando di lanciare altri franchise adiacenti a Spider-Man con Morbius e Madame Web, senza riuscirci. Il terzo e ultimo capitolo del franchise di Hardy – che l’attore ha dichiarato essere il suo ultimo viaggio con il simbionte – è uscito nelle sale questo fine settimana e ha incassato 51 milioni di dollari al botteghino nazionale, non il massimo per il franchise. Inevitabilmente, ci saranno fan e critici che indicheranno il rating PG-13 (in Italia abbassato addirittura a 6) del film come una fonte di costernazione e ci sono molte ragioni per farlo. Nerdpool.it - Venom: The Last Dance doveva essere vietato ai minori? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tom Hardy è stato notoriamente a favore di un film diaifin dal lancio del franchise. La star, che nei film interpreta Eddie Brock/, è riuscita a creare una serie di successo per la Sony, nonostante non solo non abbia mai puntato tutto sulla violenza e sul caos ma abbia anche trascorso questi anni cercando di lanciare altri franchise adiacenti a Spider-Man con Morbius e Madame Web, senza riuscirci. Il terzo e ultimo capitolo del franchise di Hardy – che l’attore ha dichiaratoil suo ultimo viaggio con il simbionte – è uscito nelle sale questo fine settimana e ha incassato 51 milioni di dollari al botteghino nazionale, non il massimo per il franchise. Inevitabilmente, ci saranno fan e critici che indicheranno il rating PG-13 (in Italia abbassato addirittura a 6) del film come una fonte di costernazione e ci sono molte ragioni per farlo.

